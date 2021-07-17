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بالفيديو.. طرح البرومو الدعائي للموسم الثاني من "ألمظ وسي عبده"

السبت 17/يوليو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
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طرح فريق عمل مسرحية "ألمظ و سي عبده" البرومو الدعائي للموسم الثاني المقرر افتتاحه ثاني أيام العيد بمدينة الإسكندرية، علي مسرح محمد عبد الوهاب.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

 

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

 بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

بالفيديو.. طرح البرومو الدعائي للموسم الثاني من "ألمظ وسي عبده"
بالفيديو.. طرح البرومو الدعائي للموسم الثاني من "ألمظ وسي عبده"
بالفيديو.. طرح البرومو الدعائي للموسم الثاني من "ألمظ وسي عبده"
بالفيديو.. طرح البرومو الدعائي للموسم الثاني من "ألمظ وسي عبده"

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