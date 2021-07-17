الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاحد الموافق 18 يوليو 2021، على مدن ومحافظات مصر.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.



- فرص أمطار خفيفة على مناطق أقصى جنوب البلاد "حلايب - شلاتين- أبو سمبل" على فترات متقطعة "30% تقريبًا".



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

