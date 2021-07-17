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قناة اقرأ تنقل مناسك الحج بـ 3 لغات على الهواء مباشرة

السبت 17/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تبدأ قناة اقرأ غدا بلغاتها العربية والإنجليزية والفرنسية، تغطيتها الاستثنائية لموسم الحج بسبب استمرار جائحة كورونا، حيث أوفدت القناة بعثتها الإعلامية وكوادرها الفنية إلى المشاعر المقدسة بمنى ومزدلفة وعرفة، لتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها حكومة المملكة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

 

وتراعي القناة خلال تغطيتها التي تبدأ في الفترة من ٨ إلى ١٢ ذي الحجة تنوع البرامج والتقارير المباشرة من خلال شبكة مراسلين لنقل آداء الحجيج للمناسك لحظة بلحظة بعدد ساعات يصل إلى ٤٠ ساعة من البث المباشر.

 

جدير بالذكر أن القناة أنتجت مئات الفواصل التثقيفية والأفلام الوثائقية عن الحج وتاريخه، بالإضافة إلى انطلاق مجموعة من البرامج من استوديوهات القناة بمدينة جدة لتغطية مباشرة وموسعة تمتاز بتنوع محتواها الثقافي والاجتماعي والصحي.

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