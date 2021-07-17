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تعرض ابنة سفير أفغانستان لدى باكستان للخطف والتعذيب في إسلام أباد

السبت 17/يوليو/2021 - 03:34 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت دولة أفغانستان، اليوم السبت، أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب في إسلام آباد.

 

وأصدرت الخارجية الأفغانية، بيانًا قالت فيه إن ابنة سفيرها، سلسلة علي خيل، اختطفت وعُذّبت بشدة على مدى عدة ساعات على أيدي مجهولين، عندما كانت في طريقها إلى منزلها، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

 

وأضاقت الخارجية الأفغانية، أن ابنة سفيرها توجد حالياً في المستشفى، معربة عن بالغ أسفها إزاء الحادث.

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