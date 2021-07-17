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بنك أوف أمريكا: اقتصاد الولايات المتحدة اجتاز ذروة التضخم

السبت 17/يوليو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
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قال بنك أوف أمريكا إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وفقا لـ"رويترز".

وأكد البنك في مذكرة أمس، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة، سابقا.

وقال اقتصاديون في البنك في مذكرة "بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ الكثيرين، مؤكدين أنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.

وفي ذروة انتشار كوفيد العام الماضي، خصصت مؤسسات "وول ستريت" عشرات المليارات من الدولارات لتغطية مدفوعات محتملة لأفراد وشركات.

لكن لم تسجل حالات إفلاس كبيرة وتمكنت المصارف من الإفراج عن احتياطيات في الربع الثاني، بلغت 2.4 مليار دولار في مجموعة "سيتيجروب" و2.2 مليار دولار في "بنك أوف أمريكا" و1.6 مليار دولار لدى "ويلز فارجو".

وقال براين موينيهان الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أمريكا"، في مؤتمر عبر الهاتف في تصريحات سابقة "إن حملات التطعيم يرافقها الدعم المستمر للإجراءات المالية والنقدية عززت الانتعاش الكامل والسريع واستعادة الاقتصاد عافيته".

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