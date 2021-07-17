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توقف مباراة ودية لألمانيا قبل الأولمبياد بسبب إساءة عنصرية

السبت 17/يوليو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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تسببت إساءة عنصرية في توقف مباراة ودية للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم اليوم السبت استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبل خمس دقائق من نهايتها.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المدافع جوردان تورونارايجا تعرض لإساءات عنصرية من قبل منافس خلال المباراة أمام منتخب هندوراس في مدينة واكاياما اليابانية.

وغادر لاعبو المنتخب الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي عندما كان الفريقان متعادلين 1 / 1 .

وأقيمت المباراة، التي تشكل آخر اختبار للمنتخب الأولمبي الألماني الذي يدربه شتيفان كونتز قبل الأولمبياد، بدون جماهير.

وقال كونتز :"إذا تعرض أحد لاعبينا لإساءات عنصرية، فإن مواصلة اللعب لا تشكل خيارا بالنسبة لنا."

من جانبه، ذكر نادي هيرتا برلين، الذي يلعب له تورونارايجا، عبر تويتر :"هذا هو القرار الصائب الوحيد."

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