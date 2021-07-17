الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وتابعت جوومانا مراد قائلة:"اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار".



واختتمت كلامها قائلة:" اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.