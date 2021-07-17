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الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

السبت 17/يوليو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة جومانا مراد منذ قليل عن وفاة والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت جومانا مراد صورة لوالد زوجها الراحل، وعلقت عليه قائلة:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون بقلوب مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا". 

وتابعت جوومانا مراد قائلة:"اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار".

واختتمت كلامها قائلة:" اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. 

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