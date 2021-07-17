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مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
الفجر
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كرمت اليوم السبت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، برئاسة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، الزميل محمد طه فتحى، وذلك لتكليفة رئيسًا لقسم محافظات موقع جريدة الفجر.

ومن جانبه هنأ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، محمد طه فتحى، بصدور قرار تكليفه رئيسًا لقسم محافظات موقع جريدة الفجر، متمنا له دوام التوفيق والسداد.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، جريدة الفجر من الجرائد المنتشرة على أرض الواقع من خلال مراسليها فى أنحاء الجمهورية كما كنا نشاهد على أرض محافظة البحر الأحمر، كانت لها بصمات واضحة فى العديد من القضايا الهامة، لافتًا أن هذا التكليف تكليفا مستحقا للخلوق محمد طه الذى كان لايتونى ولو لحظة في خدمة الوطن والمجتمع.

وتقدم وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بالشكر والتقدير لجميع إدارة مجلس التحرير وعلى رأسهم الأستاذ عادل حموده رئيس مجلس التحرير، والدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذى، على هذا الجهد المبذول وأيضا لشجيع الشباب في تلك الأماكن القيادية.

حضر التكريم، عددًا من الصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر، منهم أحمد عوض مدير مكتب إذاعة جنوب الصعيد ومراسل القناة الأولى، شاذلى عبد الراضي مدير مكتب جريدة الوطن، عماد عرفه مدير مكتب جريدة اليوم السابع.

جدير بالذكر، أن محمد طه فتحى، عمل لعدة سنوات مراسل لجريدة الفجر بمحافظة البحر الأحمر، وتم تكريمه عام 2019 كأفضل مراسل لجريدة الفجر في قسم المحافظات، ثم صدر له تكليفا رئيسًا لقسم محافظات موقع جريدة الفجر مطلع الأسبوع الماضي عقب اجتماع مجلس التحرير.
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يكرم"محمد طه" لتكليفة رئيساً لقسم محافظات موقع جريدة الفجر (صور)

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