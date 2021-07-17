ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر: "نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا، وأن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت في السابق".

وأضاف أن"العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية ".

وأوضح البدر، أن "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا، رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا".

وقد طالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك أخذ اللقاحات.