Advertisements

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق

السبت 17/يوليو/2021 - 03:52 م
العراق
العراق
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

 

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر: "نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا، وأن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت في السابق".

 

وأضاف أن"العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية ".

 

وأوضح البدر، أن "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا، رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا".

 

وقد طالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك أخذ اللقاحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا العراق إصابات كورونا

أخبار تهمك

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 7 دقيقة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 17 ساعة

مديرة أعمال تامر شلتوت عن مي حلمي: أول ما شافها معرفهاش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من النيابة بشأن قضية الأثار الكبري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ يوم

تعرف على ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا للأعوام الأربعة المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ حوالي 5 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صحة العراق تعلن ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا إلى 31

العراق يسجل ٤٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"الصحة" السعودية تعلن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا

رسميا.. السعودية تعلن موعد رفع تعليق النشاط الرياضي

قفزة كبيرة بأعداد حالات الشفاء من كورونا في العراق

الصحة العراقية تعلن موعد دخول لقاح كورونا إلى البلاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

02:04 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

01:09 م

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

03:51 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس