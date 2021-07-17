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التنمية المحلية: تعليمات للمحافظين لمنع ظاهرة الذبح في الشوارع

السبت 17/يوليو/2021 - 03:55 م
خالد قاسم
خالد قاسم
رقية جمال
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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلًا: "إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمراكز ومديريات الأمن، ومديريات الخدمات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم التأكيد مع المحافظين على مجموعة من المحاور، تتمثل في التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والمحلية والتعامل الفوري مع أي مستجدات، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، مع التأكيد على الأجهزة التنفيذية بتطبيق مواعيد فتح وغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية، والحفاظ على النسبة المقررة للتواجد بالمقاهي والمطاعم والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.


وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التأكيد على فتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، وحظر الذبح بالشوارع ونهر الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة الشوادر بيع الأضاحي بالشوارع الرئيسية والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.

ونوه، بأنه تم رفع درجة القصوى بهيئة النقل العام وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو مواقف، مع مراقبة وسائل النقل؛ للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين ورفع الأجرة خلال العيد، مع التأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، وشن حملات يومية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة.

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