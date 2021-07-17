طلاب الثانوية العامة ببني سويف عن إمتحانات «الكيمياء»: صعب ومحتاج وقت تاني



تباينت ردود أفعال طلاب وطالبات الثانوية العامة "الشعبة العلمية" بمحافظة بني سويف، على اسئلة إمتحان مادة "الكيمياء" حيث أكد البعض على أن الاسئلة متوسطة المستوى، بينما شكى آخرون من صعوبتها.



وتابعت "الفجر" ردود أفعال طالبات مدرسة البنات الثانوية بمدينة بني سويف، عقب خروجهن من اللجان، والتي جاءت غالبيتها أن الاسئلة متوسطة، بينما شكت بعض الطالبات من مدة الإمتحان التي لا تتناسب مع عدد الاسئلة ـ حسب قولهن، وقالت بعضهن أنهن لم يتمكن من من المراجعة وتعجلوا في إجابة الأسئلة الأخيرة دون تركيز لضيق الوقت.



وأمام مدرسة الثانوية العسكرية، أكد بعض الطلاب أن الإمتحان كان صعب، معربين عن استيائهم من طول الامتحان، وقال سيد علي سيد، طالب: "الإمتحان طويل والوقت غير كافي للإجابة علي 50 سؤلًا بإمتحان مادة الكيمياء بنظام البابل شيت هذا العام"، مؤكدًا أن الإمتحان كان يحتاج وقت أطول لحل جميع الأسئلة.



وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إنتظام سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي الامتحان في مادة «الكيمياء» وعددهم 10586 طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حضر منهم 10729بينما غاب عن الإمتحان 143 طالبا وطالبة.



ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

