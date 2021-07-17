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تفريغ 4997 رأس ماشيه بميناء غرب بورسعيد
السبت 17/يوليو/2021 - 03:59 م
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينه ATLANTIC ROSE وجنسيتها بالو ويبلغ طولها 136 مترًا بغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 4997 رأس ماشيه بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27
سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27
سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
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