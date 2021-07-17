تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري
السبت 17/يوليو/2021 - 04:02 م
غدير أحمد
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي يوم 22 من الشهر الجاري فى مباراة مؤجلة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 22 المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
والجدير بالذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثاني ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.
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