تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي يوم 22 من الشهر الجاري فى مباراة مؤجلة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 22 المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









والجدير بالذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثاني ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.