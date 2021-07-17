Advertisements

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

السبت 17/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي يوم 22 من الشهر الجاري فى مباراة مؤجلة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 22 المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


والجدير بالذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثاني ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الري المصري

أخبار تهمك

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ يوم

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار جديد من النيابة بشأن قضية الأثار الكبري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 16 ساعة

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة

مديرة أعمال تامر شلتوت عن مي حلمي: أول ما شافها معرفهاش

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 16 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

موعد مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

02:04 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

01:09 م

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

03:51 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس