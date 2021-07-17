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ضبط جهازي تابلت مُهكر وهاتفين بحوزة طلاب الثانوية العامة ببني سويف

السبت 17/يوليو/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ضبطت لجنة أمتحانات الثانوية العامة في بني سويف 4 أجهزة تابلت وموبايل ما بين تهكير وخارج المنظومة مع الطلاب داخل لجنة تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، أثناء تأدية الطلاب لأمتحان مادة الكيمياء.

وبدأت لجنة الشؤون القانونية بالتعاون مع غرفة عمليات الوزارة في التحقيق مع الطلاب الأربعة والتأكد من قيامهم بالغش من تلك الأجهزة من عدمه، حيث تبين أن الطلاب الأربعة هم: "ع. م. ر" بحوزته تابليت مهكر، و"م. ح. ع" تابلين مهكر، "أ. س. م" استخدام موبايل، و"ف. م. م" موبايل.

وفي السياق ذاته أصيبت طالبة بإحدى لجان مركز الواسطى بحالة من الإغماء وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها".

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إنتظام سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي الامتحان في مادة «الكيمياء» وعددهم 10586 طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حضر منهم 10729بينما غاب عن الإمتحان 143 طالبا وطالبة.

ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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