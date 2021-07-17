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هل الأولى سداد الدين أم الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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ورد تسأل للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جاء فيه هل الاولى سداد الدين أم الأضحية؟.

وأجاب "عثمان"، خلال حواره مع برنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، قائلًا: إنه حال حل موعد الدين يكون سداد الدين أولى، لكون سداد الدين واجب، والأضحية هي سنة مؤكدة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان يُحاسب على الدين أمام الله، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال:" مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ"، أي تأخير الغني الواجد للمال قضاء ما عليه من الدين، مشددًا على أنه لو كان موعد الدين عقب عيد الأضحى ويعلم الإنسان أنه لدية القدرة على سداده فيمكنه أن يُضحي.

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