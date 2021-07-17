مياه الفيوم: تعلن حالة الطوارئ وتشكل غرفة عمليات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم حالة الطوارئ القصوى لمواجهه أى مشكلة تطرأ على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم وحتى انتهاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أن الشركة اتخذت عدة تدابير وإجراءات احترازية قبيل عيد الاضحى المبارك منها تنفيذ حملات توعية على الجزارين بكافة أنحاء المحافظة من أجل توعيتهم بعدم الاسراف فى مياه الشرب أثناء غسيل الذبائح والاضاحى بجانب عدم صرف الدماء ومخلفات الاضاحى داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي.



كما واصلت الشركة أيضا عمليات تطهير وتسليك غرف ومطابق وخطوط وشبكات الصرف الصحي حتى تسير المياه داخل الخطوط بانسيابية ولا يحدث أى انسدادات أو طفوحات داخل غرف ومطابق الصرف الصحي نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب من جانب المواطنين خلال أيام العيد وذلك عن طريق سيارات النافورى والفاكيوم وفرق الغواصين بالشركة.



وأشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة وحتى انتهاء الاحتفال بالعيد من أجل التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم بخصوص خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على حلها فور تلقى البلاغ وذلك عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى أو من خلال فريق عمل رصد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية للشركة.



وأضاف أنه أصدر تعليماته للعاملين بالشركة خاصة بالمحطات الرئيسية لمياه الشرب ومراكز الصيانه بعدم الحصول على اجازات ومتابعه سير عمل المحطات وإنتاجها لمياه الشرب بكامل طاقتها واستعدادهم الكامل والتحرك السريع لحل اى مشكلة فور تلقيها حتى يسعد المواطن الفيومى بالعيد ولا نعكر صفو احتفاله

