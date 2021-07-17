تركي خالد سامي يقلق الجمهور على حالة والده الصحية: ما في تحسن!

كشف تركي، ابن الممثل السعودي ​خالد سامي​، عن تطورات حالة والده الصحية واصفا إياها بكلمة "المخيفة"، مشيراً الى أنه لا زال في الغيبوبة ولا يشهد تحسناً، بل هو في تراجع بسبب الإلتهابات في جسمه.



وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "حاليًا انا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي مافي تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا، أيضًا ذكر أنه صعب علاج الألتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفائل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفائل خير".



وختم: "ما اخفيكم مخيف كلامه الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له ابوي اعز وأغلى من احب ابي اشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله".

وكان خالد تعرّض لوعكة صحية في أواخر شهر رمضان الماضي، وأُدخل على إثرها إلى قسم العناية المركّزة، وعانى أكثر من مرّة من توقف قلبه قبل إنعاشه.



