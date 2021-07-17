السجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"رئيس محكمة"

ت المحكمة بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"س.أ" امين سر بمحكمه استئناف القاهره لتزويره محرر رسمى باثبات القاضى فى جلسة عمالية بالمحكمة على غير الحقيقة يوم ارتكاب واقعة الاستيلاء على اوراق القضايا من محكمة بنى سويف وثلاثه متهمين اخرين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم "و. ع. ع، و"أ.ع، و"ع. ع" لاتفاقهم مع القاضى على الاستيلاء على اوراق القضايا المحبوسين عنها والموجودة بمحكمة استئناف بنى سويف والزامهم بالمصروفات الجنائيه وقبول الدعوى المدنيه ضدهم واحالتها الى المحكمة المختصة.



وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف وجهت الى المستشار احمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة تهمة الاستيلاء على محررات رسمية من قضايا بمحكمة بنى سويف وحبسته وطلبت النيابة ضبط واحضار 3 متهمين اخرين اتفقوا مع المستشار على الاستيلاء على قضاياهم من محكمة استئناف بنى سويف وهم احمد.ح.م.، مقيم المنيا والمتهم فى القضية رقم 2879جنايات بنى مزار لسنة 2001 والمقيدة برقم 384لسنة 2015كلى شمال المنيا "سلاح، وعصام.م.س" مقيم الفيوم، والمتهم فى القضية رقم 19916 جنايات قسم الفيوم لسنة 2014 والمقيدة برقم 1772لسنة 2014 كلى الفيوم "شروع فى قتل، كما طلبت النيابة العامة، استخراج المتهمة "و.ع.ع" المحبوسة حاليا بسجن المنيا العمومى على ذمة القضية رقم 12058جنايات بنى مزار لسنة 2014.



كما أمرت النيابة العامة حبس "س.ع.ا" امين سر الدائرة الـ13 عمالية باستئناف القاهرة 4 ايام،على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير محرر رسمى وإدعاء وجود مستشار متهم ضمن تشكيل هئية الدائرة ونظر القضايا يوم 18 مايو 2015،على خلاف الحقيقة،مما سهل للمستشار انتحال صفة مستشار قضائى، وقام بالاستيلاء على اوراق 3 قضايا جنائية من موظفى محكمة جنايات بنى سويف، واتهام 5 موظفين من جنايات بنى سويف بسرقتهم.



وكان المستشار المتهم فى الاستيلاء على قضايا من محكمة بنى سويف قدم مستند مزور عبارة عن صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة العمالية ال13 باستئناف القاهرة وانه ضمن هئية الدائرة فى نفس يوم الاستيلاء على اوراق 3 قضايا بمحكمة جنايات بنى سويف يوم الواقعة.



وتبين من التحقيقات ان موظفى محكمة جنايات بنى سويف قدوموا طعنا بالتزوير على عدم وجود المستشار ضمن هيئة الدائرة وقدموا مستندا اصل من صورة طبق الاصل من محضر جلسة الدائرة 13 عمالية، بعدم وجوده وانه فى يوم الجلسة انتحل صفة مستشار قضائى واستولى على اوراق 3 قضايا من محكمة جنايات بنى سويف فى يوم الواقعة وتبين ان القاضى المنتحل لم يكن موجودا فى تارخ الجلسة المنوه عنها.



وتبين انه كان فى محكمة جنايات بنى سويف يرتكب الواقعة وقامت نيابة استئناف بنى سويف ارسال الاوراق المستند الاصلى والمزور الى قسم ابحاث التزيف والتزوير بالقاهرة واستدعاء امين السر سامح امين لاخذ اقواله وقرر "زورا" بان المستشار كان فى الجلسة اثناء ارتكاب الواقعة واستكتاب امين السر فيما دونه فى المستند من وجود المستشار وورد تقرير من الابحاث التزوير وثبت منه ان هناك واقعة تزوير من المستشار بالاتفاق مع امين السر سامح وعليه تم حبسه 4 ايام.



وتعود الواقعة إلى عام 2015 عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف السابق إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير البحث الجنائى الاسبق، بورود قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 3716 إدارى قسم بنى سويف لسنة 2015، يتضمن إلقاء القبض غلى المستشار "أ.ع.ت" 45 سنة، مستشار بمحكمة إستئناف القاهرة من مركز بنى مزار بالمنيا بمعرفة هئية الرقابة الادارية.



وكان التحقيات الأولية كشفت أنه فى غضون عام 2015 إنتحل المستشار صفة مفتش قضائى وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة إستئناف بنى سويف وعقب إنصرافه تم إكتشاف فقد بعض الاوراق والمستندات من 3 قضايا وعقب انتهاء التحقيقات "مثل" المستشار أمام النيابة العامة.



وكان أحد الاشخاص إدعى أنه مستشار بالتفتيش القضائى، ورط 5 موظفين بمجمع محاكم بنى سويف، واستولى منهم على أحراز 3 قضايا جنائية محاليين لمحكمة الجنايات وفر هاربا وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها أحد ى الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل اعمال وقضية تظاهر فى محافظتى المنيا والفيوم، وتم ابلاغ النائب العام بالواقعة.



وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف السابق فى 20-5-2015،بحبس سكرتير المحامى العام لنيابات بنى سويف وأ.س.مدير الادارة الجنائية وع. م ح"، موظف جدول محكمة الجنايات و"ع اح" و"ر.أ" موظفين بالادارة الجنائية لمجمع محاكم بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز 3 قضايا جنائية تخص محافظتى المنيا وبنى سويف.



وكان المتهمون فوجئوا بإنتحال احد الشخصيات صفة مستشار فى التفتيش القضائى، وطلب من الموظفين الخمسة، قضيتن فى المنيا سلاح وقتل وقضية ثالثة فى محافظة الفيوم، وتم إستضافته وعلى الفور قام مدير الادارة الجنائية بمجمع المحاكم، بإعطائه القضايا من الموظفين وعقب إنتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار بالتفتيش القضائى من المحكمة.



وعقب مراجعة القضايا إختفاء محاضر الشرطة ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة وقرار الاحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا، وعلى الفور قام المستشار محمد عصمت رئيس محكمة استئناف بنى سويف، بعمل مذكرة للمحامى العام بالواقعة وبدات تحقيقات موسعة فى القضية وسرقة الاحراز من القضايا، وتم عرض القضية على النائب العام الذى أمر بالتحقيق فى الواقعة وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بنى سويف.



قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار بدوي محمد سيد بدوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا وشريف حسام دبوس وأمانة سر جمال عبد الله بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة على "أ.ع.ت" رئيس محكمة باستئناف القاهرة لاستيلائه على أوراق 3 قضايا "قتل وسلاح وتظاهر إخوان من محكمة استئناف بنى سويف وانتحاله صفة "مستشار بالتفتيش القضائى".كما قض