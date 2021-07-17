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صحه سوهاج : استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات المحافظه خلال عيد الأضحى المبارك
السبت 17/يوليو/2021 - 04:24 م
أيمن الجرادي
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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظه خلال عيد الأضحى المبارك والتي تم رفعها مع بدايه امتحانات الثانويه العامه في 10 يونيو الجاري.
كما أكدت وكيل وزارة الصحة وقف جميع الأجازات والراحات للأطقم الطبيه خلال تلك الفتره وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض والكوادر الفنية بجميع المستشفيات والتأكد من توافر أدوية الطوارئ الأساسية بأقسام الإستقبال والطوارئ وزيادة عدد أطباء الطوارئ بالمستشفيات.
ومن جانبه أضاف الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة أن غرفه الأزمات والطوارئ منعقدة على مدار الساعه بديوان المديرية خلال تلك الفترة.
وأضاف الدكتور هاني فؤاد مدير إسعاف سوهاج ان هيئه الإسعاف المصريه رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط ومراكز الإسعاف بالمحافظة. وبإجمالي 114 سيارة اسعاف. كما خصصت 20 سيارة إسعاف لتأمين الميادين والساحات والشوارع الرئيسية بالمحافظة.
وحثت الدكتورة وكيل وزارة الصحة المواطنين علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة والمغلقة وتجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الإجتماعي والإهتمام بالنظافة الشخصية
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