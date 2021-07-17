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"كانت بتلعب".. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفلة دهسها ميكروباص يقوده طفل بالبدرشين

السبت 17/يوليو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مصرع طفلة وتدعى "زينة" بعد اصطدامها بسيارة ميكروباص يقودها طفل يبلغ من العمر ١٤ عامًا، بالبدرشين.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء لهو الطفلة بالشارع يوم الواقعة، صدمتها سيارة ميكروباص يقودها طفل، ما أدى إلى إصابتها بين كسور متفرقة ونزيف داخلي وفارقت الحياة قبل إسعافها

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة اصطدام سيارة بها بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، يقود سيارة ميكروباص، اصطدم بطفلة مما أسفر عن مصرعها.

تم ضبط قائد السيارة، والتحفظ على الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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