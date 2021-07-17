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محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

السبت 17/يوليو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة وفدآ من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة للمحافظ وجميع أهالى بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق فى القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

وقدم "محافظ بورسعيد" الشكر للانبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك مؤكدا على روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد، مضيفا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كافة المناسبات"، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير الذى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يستقبل وفدآ من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

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مصر محافظ بورسعيد الأنبا تادرس

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