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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

السبت 17/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي  في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب المباراة على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر الجاري.


وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.


ويحتل بيراميدز حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

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