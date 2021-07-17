بوستر صالون زهرة يشعل التواصل الاجتماعي.. ممنوع دخول الرجال!



بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسل "​صالون زهرة​"، الذي سيعرض في شهر أغسطس المقبل، أثارت الصور إعجاب المتابعين وأصبحت حديثهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر وسم "صالون زهرة" الترند في لبنان.



ونشر كل أبطال العمل البوستر في حساباتهم الخاصة، مع تعليق واحد يقول: "بيديكور، مينيكور، صبغة، قص شعر، قص لسانات. صالون و لا كل الصالونات.. ملاحظة: ممنوع دخول الرجال".



وتدور أحداث "صالون زهرة" في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يسلِّط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت، وضرر يلحق بصالون تجميلي، من تأليف ​نادين جابر​ وإخراج ​جو بو عيد​، وهو من بطولة ​نادين نسيب نجيم​ و​معتصم النهار​ بالمشاركة مع مجموعة من الممثلين نذكر منهم ​طوني عيسى​، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، ​زينة مكي​، ​نهلا داوود​، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.