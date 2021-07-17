تدشين جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره وبحث تفعيل منظومة الجمع المنزلي من منطقة غرب المنصوره كمرحلة أولي





تزامنا مع تدشين جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت اجتماعًا مع المؤسسة المصريه للنظافة والخدمات لبحث تفعيل منظومة الجمع المنزلي من منطقة غرب المنصوره كمرحلة أولي علي أن يتم البدء في منطقة شرق المنصوره كمرحلة ثانيه.



ووجه" مختار " بسرعة البدء في تفعيل منظومة الجمع المنزلي خلال شهر أغسطس القادم وتحديد مواعيد ثابته للجمع من كل شارع وإعلام كافة المواطنين بمواعيد مرور السيارات والعمال لجمع القمامه من كل منزل.



كما وجه " المحافظ " بشن حمله اعلانيه علي كافة وسائل التواصل من اليوم وحتي البدء في تفعيل المنظومه الجديده لإعلام كافة المواطنين بمواعيد الجمع الجديده.



وأكد " مختار " علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفين لقواعد المنظومه الجديده للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.



حضر الاجتماع المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره والأستاذ عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخالفات الصلبه والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة والمهندس فارس عدلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات والمهندس ماجد حبيشه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.



جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،وفي إطار المتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين