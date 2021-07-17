خاص لـ"الفجر الرياضي".. محمد يونس: إن شاء الله العاشرة يا أهلي

دعم الممثل محمد يونس، لاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة اليوم السبت التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، أمام فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.









حيث جاء مصرحا من خلال موقع"الفجر الرياضي" قائلا:" إن شاء الله العاشرة يا أهلي، العاشرة يا أهلي...العاشرة يا أهلي".









وتذاع مباراة الأهلي المنتظرة أمام فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق علي محمد علي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم السبت ،في تمام الساعة التاسعة مساء.









ويرتدي المارد الأحمر زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، كما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي أيضا فريق كايزر تشيفز الطاقم الأصفر كما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.





القنوات الناقلة للمباراة:













ومن المنتظر إذاعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و beIN Sports 1 HD Premium، وتذاع أيضا على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي ، وقناة تايم سبورت .









وقد ضمت قائمة الفريق 28 لاعبًا وهم كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.









خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.









خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.