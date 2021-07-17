خاص لـ"الفجر الرياضي".. محمد يونس: إن شاء الله العاشرة يا أهلي

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خاص لـ"الفجر الرياضي".. محمد يونس: إن شاء الله العاشرة يا أهلي
السبت 17/يوليو/2021 - 04:30 م
ياسمين علاء - إيمان علاء
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دعم الممثل محمد يونس، لاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة اليوم السبت التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، أمام فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
حيث جاء مصرحا من خلال موقع"الفجر الرياضي" قائلا:" إن شاء الله العاشرة يا أهلي، العاشرة يا أهلي...العاشرة يا أهلي".
وتذاع مباراة الأهلي المنتظرة أمام فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق علي محمد علي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم السبت ،في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويرتدي المارد الأحمر زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، كما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي أيضا فريق كايزر تشيفز الطاقم الأصفر كما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.
القنوات الناقلة للمباراة:
ومن المنتظر إذاعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و beIN Sports 1 HD Premium، وتذاع أيضا على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي ، وقناة تايم سبورت .
وقد ضمت قائمة الفريق 28 لاعبًا وهم كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
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