Advertisements

الصين تستعد لإطلاق برامج دفع تجريبية لليوان الرقمي

السبت 17/يوليو/2021 - 04:37 م
اليوان الرقمي
اليوان الرقمي
وكالات
Advertisements

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إن الصين ستستكشف في المستقبل برامج دفع تجريبية عبر الحدود للعملة الرقمية للبلاد أو اليوان الرقمي .


وبحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني في كتاب أبيض حول تقدم اليوان الرقمي في البلاد، فإنه على الرغم من أن اليوان الرقمي جاهز تقنيًا للاستخدام عبر الحدود، إلا أنه مصمم حاليا بشكل أساسي لمدفوعات التجزئة المحلية.

 

وقالت الوثيقة: "بالنظر إلى المستقبل، سوف يستجيب بنك الشعب الصيني بنشاط لمبادرات مجموعة العشرين والمنظمات الدولية الأخرى بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود، واستكشاف إمكانية تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي في السيناريوهات عبر الحدود".

 

وأشارت الوثيقة إلى أن بنك الشعب الصيني سيستكشف برامج دفع تجريبية عبر الحدود على أساس خبرة التجارب المحلية والطلب الدولي، بشرط الاحترام المتبادل للسيادة النقدية والامتثال للقوانين المعنية.

 

وقالت إن البنك المركزي سيعمل أيضا مع البنوك المركزية والسلطات النقدية ذات الصلة لوضع ترتيبات التبادل وآليات التعاون التنظيمي بشأن العملة الرقمية.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليوان الرقمي الصين واليوان الرقمي الصين د

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا للأعوام الأربعة المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ يوم

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 16 ساعة

مديرة أعمال تامر شلتوت عن مي حلمي: أول ما شافها معرفهاش

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ حوالي 6 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار جديد من النيابة بشأن قضية الأثار الكبري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 17 ساعة

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر اليوان الصيني اليوم السبت 5-1-2019.. وآخر تطورات العملة الصينية أمام الجنيه

"المركزي الصيني" يحافظ على استقرار اليوان ويبقي على سياسة نقدية حذرة

بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان يتفق مع أسس الاقتصاد الصيني

البنك المركزى الصيني: سنحافظ على وفرة السيولة

الصين تتجه لتقنين العملات الرقمية

اليوان الرقمي.. سلاح صيني لازاحة الدولار عن عرش قيادة الاقتصاد العالمي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

02:04 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

01:09 م

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

03:51 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس