الصين تستعد لإطلاق برامج دفع تجريبية لليوان الرقمي

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إن الصين ستستكشف في المستقبل برامج دفع تجريبية عبر الحدود للعملة الرقمية للبلاد أو اليوان الرقمي .





وبحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني في كتاب أبيض حول تقدم اليوان الرقمي في البلاد، فإنه على الرغم من أن اليوان الرقمي جاهز تقنيًا للاستخدام عبر الحدود، إلا أنه مصمم حاليا بشكل أساسي لمدفوعات التجزئة المحلية.

وقالت الوثيقة: "بالنظر إلى المستقبل، سوف يستجيب بنك الشعب الصيني بنشاط لمبادرات مجموعة العشرين والمنظمات الدولية الأخرى بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود، واستكشاف إمكانية تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي في السيناريوهات عبر الحدود".

وأشارت الوثيقة إلى أن بنك الشعب الصيني سيستكشف برامج دفع تجريبية عبر الحدود على أساس خبرة التجارب المحلية والطلب الدولي، بشرط الاحترام المتبادل للسيادة النقدية والامتثال للقوانين المعنية.

وقالت إن البنك المركزي سيعمل أيضا مع البنوك المركزية والسلطات النقدية ذات الصلة لوضع ترتيبات التبادل وآليات التعاون التنظيمي بشأن العملة الرقمية.