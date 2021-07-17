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محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

السبت 17/يوليو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على مستوى
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العيد المبارك.

وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي تعم فيه قيم الرحمة والتسامح والتعاون والتكافل، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف محافظ الفيوم: " ونحن نستقبل العيد المبارك، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".

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