محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

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محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك
السبت 17/يوليو/2021 - 04:42 م
الفيوم: ريهام على مستوى
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العيد المبارك.
وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي تعم فيه قيم الرحمة والتسامح والتعاون والتكافل، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف محافظ الفيوم: " ونحن نستقبل العيد المبارك، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".
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