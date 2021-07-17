ننشر صورة تاجر رخام قتل علي يد سائق في البساتين

حصلت بوابة الفجر علي صورة تاجر رخام قتل علي يد سائق طعنا بسلاح أبيض بسبب مشاجرة بينهم في البساتين.



تلقي قسم شرطة البساتين، إشارة من النجدة مفادها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة عزبة خير الله، وبالانتقال والفحص تبين مقتل المواطن "ياسر فوزي وإصابة نجله وحالته حرجه، علي يد سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض "مطواه، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.