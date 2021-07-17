محافظ الفيوم يهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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محافظ الفيوم يهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
السبت 17/يوليو/2021 - 04:45 م
الفيوم: ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة".
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