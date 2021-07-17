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القنوات المجانية الناقلة مباراة نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز على النايل سات

السبت 17/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز والتي تجمع الفريقان على ملعب مركب محمد الخامس لحساب مباريات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً وتنقل عبر القنوات التالية :-

  • قناة Arryadia TNT HD

تردد 11617
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
تعليق هشام فرج

  • قناة beIN Sports HD 4

قمر Eutelsat 8 West A
تردد 11054
تعليق علي محمد علي

  • قناة beIN Sports 1 HD Premium

قمر Eutelsat 8 West A
تردد 11013
أفقي
تعليق علي محمد علي

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