القنوات المجانية الناقلة مباراة نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز على النايل سات

تقام اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز والتي تجمع الفريقان على ملعب مركب محمد الخامس لحساب مباريات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً وتنقل عبر القنوات التالية :-





قناة Arryadia TNT HD





تردد 11617

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تعليق هشام فرج





قناة beIN Sports HD 4





قمر Eutelsat 8 West A

تردد 11054

تعليق علي محمد علي





قناة beIN Sports 1 HD Premium





قمر Eutelsat 8 West A

تردد 11013

أفقي

تعليق علي محمد علي