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الصين تجري مراجعة للأمن السيبراني لتطبيق " ديدي"

السبت 17/يوليو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت هيئة الفضاء السيبراني الصينية يوم الجمعة، أن العديد من المنظمين الصينيين قد أرسلوا فريقا مشتركا إلى شركة ديدي تشوشينغ، عملاق استدعاء سيارات الأجرة، لإجراء مراجعة في الموقع للأمن السيبراني.

 

وتشمل الجهات التنظيمية هيئة الفضاء السيبراني ووزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة ووزارة الموارد الطبيعية ووزارة النقل والهيئة الوطنية للضرائب والهيئة الوطنية لتنظيم السوق، وفقا لما ذكرته هيئة الفضاء السيبراني.

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