الأنصاري يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشعب الفيوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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الأنصاري يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشعب الفيوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
السبت 17/يوليو/2021 - 04:51 م
الفيوم: ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
جاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بكل خير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".
كما هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف المحافظ في كلمته لأبناء الفيوم؛ "أدعوكم لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".
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