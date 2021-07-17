الكشف عن مدى جاهزية المجازر لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالشرقية









تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من إنتظام سير العمل بها، إستعدادًا لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك... مؤكدًا على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديله في حاله حدوث إنقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظًا على سلامة اللحوم من إرتفاع درجه حرارة الجو أثناء عمليات الذبح.



أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.



كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات، فضلًا عن إجراء اعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظًا على سلامة الجميع.



كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع الرئيسية والجانبيه كلًا فى نطاقه للتأكد من عدم إقامه شوارد لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة وتوقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



ناشد محافظ الشرقية المواطنين، الإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.



