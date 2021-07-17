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مؤشر قوي يقرب صلاح من عملاق الليجا
السبت 17/يوليو/2021 - 04:52 م
محمد أيمن
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كشفت الكثير من المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وجود مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن فريقه ليفربول الموسم الجاري.
وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد والذي تم تعيينه خلفًا للمقال زين الدين زيدان طالب بالحصول على خدمات الدولي المصري.
وتابعت الصحيفة أن كيليان مبابي يبقى المرشح الأول للإنضمام إلى ريال مدريد حيث تعمل الإدارة على الضغط بشتى الطرق من أجل ضم اللاعب لقلعة سانتياجو بيرنابيو.
أما في حالة إن رفضت إدارة باريس فإن الريال سيوجه البوصلة وقتها إلى ضم الدولي المصري محمد صلاح خاصةً بسبب الإعجاب الشديد بمهاراته من جانب أنشيلوتي.
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