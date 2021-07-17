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تويتر تضيف تجلب ميزة جديدة لخاصية "التغريدات الصوتية".. اعرف التفاصيل

السبت 17/يوليو/2021 - 04:52 م
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
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أعلنت منصة تويتر عن جلب ميزة جديدة لخاصية "التغريدات الصوتية"، حيث ستقوم تويتر بإضافة وصف تلقائي وفقًا لمحتوى التغريدات الصوتية لعدد من اللغات المهمة التي تضم العربية، الإنجليزي، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الهندية، اليابانية، الإيطالية، الإندونيسية، والكورية.

كما يمكن للمستخدمين رؤية الوصف الخاص بالتغريدة الصوتية من خلال النقر على أيقونة CC في أعلى نافذة التغريدة الصوتية، ومن ثم سيظهر الوصف الخاص بها على الشاشة. وستظهر هذه الميزة مع التغريدات التي سيتم إنشاءها من اليوم فصاعدًا ولن تكون متاحة على التغريدات المنشورة مسبقًا.

تعتبر هذه الميزة أقرب لما توفره يوتيوب على الفيديوهات بما يشبه عرض الحديث نصيًا أثناء الاستماع للفيديوهات أو الترجمة التلقائية، ما يتيح للمستخدمين فهم المحتوى مهما اختلفت قدراتهم على فهم اللغات الأخرى؛ ففي حال كانت هناك تغريدة صوتية لشخص يتحدث الإنجليزية سريع الكلام ومن الصعب فهمه لشخص لا يتمتع بقدرة كبيرة على فهم الكلام السريع من بلد لا يتحدث بالإنجليزية، فإن وجود الوصف على التغريدات سيساعده في فهم المحتوى من خلال قراءته.

ويذكر أن تويتر قامت بإضافة خاصية مشابهة إلى خاصية مساحات تويتر أو الغرف الصوتية، بحيث تتيح للمشاركين تفعليها أو إلغاءها أثناء الاستماع للمحتوى الصوتي أثناء النقاش.

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