الرائد السعودي يحصل على خدمات نجم تشيلسي السابق





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إنهاء إدارة نادي الرائد السعودي برئاسة فهد المطوع إجراءات الحصول على خدمات نجم فريق نادي تشيلسي السابق كريستيان أتسو.





وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن التعاقد مع اللاعب الغاني الذي لعب من قبل لصفوف فريق نادي نيوكاسل يونايد جاء بعد توصية من المدير الفني للفريق ماشين والذي حدد في وقت سابق كافة الإحتياجات للموسم الجديد.





في الوقت الذي سبق فيه للاعب أن خاض الكثير من التجارب الإحترافية في كرة القدم الأوروبية بعد أن دافع عن قمصان بورتو وريو أفي في البرتغال بجانب تشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل في البريميرليج.





ويأمل فريق نادي الرائد في تحسين الصورة الباهتة التي ظهر بها في بطولة دوري المحترفين السعودي الموسم المنصرم بعد أن عانى من شبح الهبوط خلال الجولات الأخيرة.



