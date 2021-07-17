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رسميا.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها الجديدة "فالهالا"
السبت 17/يوليو/2021 - 04:56 م
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أعلنت شركة أستون مارتن بشكل رمسي الكشف عن سيارتها الجديدة الإنتاجية من سيارتها الرياضية الرائعة فالهالا والتي حصلت على تصميم محسن للغاية عن السيارة الاختبارية.
تميز التصميم بخطوط مشدودة ورفارف عريضة وحادة مع سقف ممتد وواجهة أمامية ومصابيح محسنة، ودون الكشف عن التصميم الداخلي حتى الآن فقد أكدت الشركة أن الركاب سيحصلون على تقنيات متقدمة ودعم للهواتف الذكية. وأكدت الشركة أن الكثير من التفاصيل داخل السيارة تجعل تجربتها وقيادتها منقطعة النظير.
كما أوضحت الشركة عن محركات السيارة وقالت أن فالهالا ستحمل محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو مع محركيين كهربائيين لتنتج السيارة 937 حصان وبوزن أقل من 1550 كيلوجرام مع قوة سفلية تصل لـ600 كيلوغرام عند سرعة 240 كم/س.
ما تظل الكثير من تفاصيل السيارة غير معلنة، بما فيها أرقام الأداء، تاريخ البدء بالإنتاج، وحتى سعر السيارة ومواعيد التوصيل، نأمل أن لا تتأخر أستون مارتن في ذلك.
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