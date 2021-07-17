مساعدة حلا شيحة لـ"الفجر الفني": "اتهمتني بالسرقة.. ومش هسامحها ليوم الدين"

تحدثت صباح جمعة، مساعدة الفنانة حلا شيحة سابقا أنها كانت تعمل مع حلا منذ عودتها للوسط الفني وتعاونت معها في مسلسل "زلزال" ثم فيلم "مش انا".



وأضافت صباح، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنها تفاجئت با اتهامها من حلا أمام كرو التصوير أنها سرقت اكسسوار من ضمن اكسسواراتها للعمل.



وتابعت صباح، قائلة: "حلفتها بعيالها أمام اختها مايا اني عملت كده ومحلفتش ومش هسامحها لحد يوم الدين علي الظلم اللي ظلمتهولي وكل فريق عمل الفيلم كان بيحذرني منها وكانت في آخر أيام التصوير صعبة مع الجميع وقامت بتصوير كل مشهد بمزاجها دون الضغط عليها".



وكانت نشرت حلا شيحة بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" وقالت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي".



وتابعت: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى"



وأضافت: "أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لإن في الآخر ده اللي هينفعنا، مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا،علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا".



