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6 اسهم في البورصة السعودية ترتفع قيمتهم السوقية 100% خلال تعاملات 2021

السبت 17/يوليو/2021 - 05:17 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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أظهرت حسابات أن  6 شركات مدرجة في السوق السعودي، حققت قيمتها السوقية ارتفاعا بنسبة 100% منذ بداية تداولات العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في إشارة إلى حجم السيولة القوية التي يتمتع بها السوق السعودي، وزيادة عدد المتداولون به.

 

قائمة 6 اسهم التى حققوا مكاسب 100% :

وشملت قائمة الأسهم التى حققت زيادة بنسبة 100% في قيمتها السوقية، كلا من عذيب للاتصالات، وأسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة،  أسهم شركة عبد اللطيف،  واسهم الجوف الزراعية،  وأسهم الزامل للصناعة.

 

وأظهرت البيانات وفقا لموقع تداول، فإن 6  شركات  حققت قيمتهم السوقية مكاسب بلغت 8.72 مليار ريال بفضل ارتفاعات أسهمها.

سهم عذيب للاتصالات يتصدر القائمة بارتفاعات 201% :

وتصدرت "عذيب للاتصالات"، هذه الشركات من حيث المكاسب، إذ قفز سهم الشركة بنحو 201 في المائة ، وجاءت أسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة في المركز الثاني  التي حققت مكاسب سوقية تجاوزت 194 في المائة منذ مطلع العام، لتسجل زيادة في قيمتها السوقية بلغت 1.84 مليار ريال لترتفع إلى 2.78 مليار ريال، وثالثا حلت أسهم شركة العبداللطيف التي قفزت بنحو 136 في المائة خلال الفترة، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 1.69 مليار ريال، حيث أصبحت قيمتها السوقية للشركة عند 2.9 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة جاءت أسهم "الجوف الزراعية" التي حققت مكاسب بنحو 120 في المائة، وبمكاسب سوقية بلغت 1.32 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.42 مليار ريال.


ثم جاءت أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم إي إس"  في المركز الخامس بعد تحقيقها مكاسب سوقية بلغت 108 في المائة أو ما يعادل 2.1 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية إلى أربعة مليارات ريال، تلاه سهم "الزامل للصناعة"  في المركز السادس من بين قائمة الأسهم التي حققت مكاسب تفوق 100 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث حقق السهم مكاسب بلغت 104 في المائة لتبلغ القيمة السوقية للشركة 2.54 مليار ريال بزيادة بلغت 1.29 مليار ريال.

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