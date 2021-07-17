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رئيس مواطنون ضد الغلاء يوجه نصائح لشراء الأضحية السليمة (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، نصائح هامة لشراء أضحية سليمة.

وقال "العسقلاني"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إنه فيما يتعلق بالخراف حال تواجدها بمكان واسع تكون نشيطة وتتحرك ولا تكون هزيلة أو ضعيفة ولا تعرج وعيونها سليمة ولا تريل، موضحًا أن الخروف الصالح للذبح يكون عمره أكبر من العام.

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه بالنسبة للعجول يجب أن يكون نشيط ويتحرك حركة سريعة وعنيفة وعيونه سليمة، مناشدًا المواطنين بالذبح داخل المجازر، مؤكدًا أن المجازر المصرية مفتوحة فور انتهاء صلاة العيد للذبح، والذبح بالشارع يعتبر مخالفة ويتم فرض غرامة على المخالفين.

 

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