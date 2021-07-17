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وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك

السبت 17/يوليو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تم التشديد على استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية،، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

كما شدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها طوال أيام الإجازات منعا من استغلال بعض المواطنين أيام العطلات الرسمية وأشار بعمل لجان للمرور على مدار اليوم مع تبليغ غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية أول بأول لاتخاذ اللازم.

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بناحية بندر الفيوم بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية على مساحة 6قراريط عباره عن اسوار مباني كامله وإزالة أخرى حالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي قرية سيلا وبنى صالح بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية عدد 2حاله تعدى على مساحة واحد قيراط، بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي والمهندس إبراهيم محمد حماية الأراضي والاستاذ محمد حمدي رئيس حى شرق الفيوم والمهندس حسنى مأمون مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية قحافة.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة الزراعية بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة فورية لعدد وأحد حالة تعدي على الاراضي الزراعيه بناحية قصر رشوان بمساحه ١٢ سهم عبارة عن سور بارتفاع متر وذلك في حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس حمدي أحمد مدير جمعية قصر رشوان والأستاذ ناجي رئيس الوحدة والأستاذ رمضان رئيس القسم الهندسي بالوحدة.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمركز سنورس علي مساحات مختلفة ناحية السعيديه علي مساحه6سهم واخري علي مساحه 12سهم و4سهم زمام جمعيه منشيه بني عتمان واخريزمام جمعيه سنهور القبليه علي مساحه 6سهم واخيرا زمام سنورس تاني علي مساح 12سهم بحضور المهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الأراضي وجهاز الحماية.
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك
وكيل زراعة الفيوم يوجه بعمل لجان لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية مع إجازة عيد الأضحى المبارك

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