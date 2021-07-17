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3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تتجه أنظار عشاق المارد الأحمر اليوم السبت صوب ملعب المركب الرياضي محمد الخامس من أجل مشاهدة مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-

تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

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القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي الأهلي ضد كايزر تشيفز

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