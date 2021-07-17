الأغا عدي أيمن لـ "الفجر الفني": هويدا يوسف متعجرفة ولديها عقد نفسية ولا صلح معها

أطلق الفنان السوري عدي أيمن، أولى أعماله باللهجة المصرية بعنوان "ذوق جمال رقة"، وهي ثاني أغنيات ألبومه الذي حمل عنوان الأغا، وحققت نجاحات كبيرة عبر يوتيوب.



وتواصل " الفجر الفني " مع الفنان السوري للحديث عن أمور عدّة، حول العمل الجديد وتفاصيله، وأيضاً عما إذا كان هناك املا في الصلح بينه وبين مواطنته الفنانة هويدا يوسف.



واستهل عدي حديثه بالأغنية الجديدة قائلاً: سعيد جداً بهذه الأغنية المصرية، فهي ثاني أغنيات ألبومي الأغا، والذي يعد ثاني ألبوم لي بمسيرتي الفنية، وتعاونت في ذوق جمال رقة مع الشاعر أحمد عبدالعزيز والملحن مهاب سعيد والذي أبدع في توزيعها أيضاً.



وأضاف: أعجبتني الأغنية جدا ولا سيّما وأنها المرة الأولى في حياتي التي اقدم فيها عملاً باللهجة المصرية، ولأول مرة أيضاً أقدم أغنية ليست من كلماتي ولا ألحاني، وهي صيفية بإمتياز، ومليئة بأجواء البهجة.



وعن إمكانية حدوث صلح بينه وبين هويدا يوسف بعدما إندلاع أزمة كبيرة بينهما وصلت للتراشقات والأخذ والرد، علق: صفحة هذا الموضوع باتت مطوية بالنسبة لي، ولم يحدث صلح ولن أتصالح معها نهائياً، هي بحالها وأنا بحالي، وأتمنى لها التوفيق.



وتابع: هي إنسانة متعجرفة لأبعد الحدود، ومغرورة، وعلمت أنها تعاني من ظروف ما في حياتها، ومن الممكن أن يكون سبب لها هذا الأمر عقد نفسية، تخرجها من فترة لأخرى وهذا يؤثر عليها، ولكن أكررها أني أتمنى لها الخير هي وعائلتها، ولن أقبل بالتصالح معها أو أن يرتبط اسمي بها أبدا.



وأما عن دخوله التمثيل، اختتم حديثه: كنت بارع للغاية في التمثيل بالمدرسة، وكل من حولي يقول لي أن شخصيتي يليق بها التمثيل أكثر من الغناء ولكن أنتظر الفرصة المناسبة.