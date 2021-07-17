عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للحساب مباريات الدور النهائي من بطولة دوري ابطال أفريقيا.





وتقام المواجهة بين الفريقين على ملعب إستاد المركب الرياضي محمد الخامس في الوقت الذي تنطلق فيه عند حلول الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي على الأرقام التالية :-





قناة مكسبي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11595.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500.