Advertisements

رانيا المشاط: 2021 عام تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

السبت 17/يوليو/2021 - 05:35 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
الفجر الاقتصادي
Advertisements

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد تيرجي بيلسكوج، نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، والسيد محمد عامر، المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرضت الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية في الدولة، واستعرضت المشروعات التنموية الجاري تنفيذها مثل مشروع منظومة المياه بمصرف بحر البقر الذي تبلغ قيمته مليار دولار.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي الدولة المصرية لتوطين الصناعة التكنولوجيات الحديثة في هذين المجالين.

وتطرقت «المشاط»، خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى الجهود المبذولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشركاء الدوليين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، من خلال الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مشيرة إلى أن نجاح هذا الطرح يعزز ريادة مصر في مجال التمويل الأخضر وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية في المشروعات الاستثمارية المنفذة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تستهدف أن يكون العام الجاري هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تزامنًا مع إطلاق الدولة للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، والتي من بين أهدافها تحفيز دور القطاع الخاص وقيامه بدور أكبر في دعم النمو المستدامة، كما أن العديد من المؤسسات الدولية قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لتركز بشكل أكبر على التمويل الأخضر.

من ناحيته أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، بمشروع محطة بنبان التي تعد إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم بمساهمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة في ظل توجه الدولة لتنفيذ استراتيجيات طموحة في هذه المجالات.

جدير بالذكر أن حجم التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات المتاحة للقطاع الخاص في العام الماضي 3.2 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التعاون الدولي شركة سكاتك رانيا المشاط تيرجي بيلسكوج، التعاون الدولي

أخبار تهمك

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار جديد من النيابة بشأن قضية الأثار الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم

منذ ساعة

القنوات المجانية الناقلة مباراة نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز على النايل سات

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ يوم

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ حوالي 6 ساعات

السجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"رئيس محكمة"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 18 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعاون الدولي": 2021 عام تضمين القطاع الخاص بشكل أكبر في نقاشاتنا مع شركاء التنمية

التعاون الدولي التمويلات التنموية الجارية بلغت 25 مليار دولار في 377 مشروعًا

وزيرة التعاون الدولي: رسخنا مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال ٢٠٢٠

«المشاط»: وزارة التعاون الدولي دعمت تنفيذ برنامج عمل الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة

وزيرة التعاون الدولي أمام البرلمان: مليار دولار تمويلات تنموية لتنفيذ 70 مشروعا

التعاون الدولى : 30% من التمويلات التنموية العام الماضي وجه لدعم القطاع الخاص

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

01:09 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

02:04 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم

05:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس