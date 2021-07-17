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توتنهام يحسم مصير جاريث بيل

السبت 17/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيعود الويلزي غاريث بيل لتدريبات ريال مدريد في 26 يوليو (تموز)، من أجل الستعداد للموسم الجديد، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
لعب بيل صاحب (32 عاماً) في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رفقة توتنهام على سيل الإعارة.
وأكد مدرب توتنهام الجديد، نونو إسبيريتو سانتو، أن بيل خارج خطط الفريق اللندني خلال الموسم المقبل.
وقال خلال تصريحات صحافية: "بيل لن يكون جزءاً من فريقنا هذا الموسم".
وفي الوقت الحالي، يريد غاريث بيل الوفاء بعقده رفقة ريال مدريد والذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2022، ومن ثم يعلن إعتزاله كرة القدم عقب مشاركته في مونديال قطر.
وسيتابع كارلو أنشيلوتي أداء غاريث بيل خلال التدريبات، ومن خلال هذا الأمر سيحدد مشاركته خلال الموسم الجديد بالخط الأمامي.
وكان بيل شارك مؤخراً في "يورو 2020" رفقة منتخب ويلز، لكنه ودع البطولة من دور الـ16 أمام منتخب الدنمارك.

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