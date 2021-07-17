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معارض تركي يهاجم أردوغان ونظامه: "سوء الإدارة وراء مشاكل الاقتصاد"

السبت 17/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
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 قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، إن أسلوب الإدارة السيئ في تركيا هو سبب المشاكل الاقتصادية، وألقى باللوم على الرئيس، رجب طيب أردوغان. بحسب ما ذكر موقع «قرار» التركي.

 

وقال باباجان، خلال كلمة له في المؤتمر العادي الأول لمدينة كهرمان مرعش: «سنرى ما سيقرره البنك المركزي في هذا الأسبوع بخصوص الفائدة. فقد ذهب رئيس البنك المركزي الذي ادعى الرئيس، رجب طيب أردوغان، أنه لا يستمع للأوامر وجاء من يستمع إليكم. لماذا لا ترسل له تعليمات بأن يُخفض سعر الفائدة؟ لقد مضى 4 أشهر على توليه رئاسة البنك المركزي. لماذا الفائدة تقف عند نسبة 19%؟».

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