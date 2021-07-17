محافظ بورسعيد يعلن قيام 12 رحلة أسبوعية من مطار بورسعيد الفترة المقبلة

خلال لقاءه مع عدد من رجال الاعلام ومراسلي المواقع الإلكترونية، اليوم السبت، للكشف عن تفاصيل تشغيل مطار بورسعيد وعودة الرحلات الداخلية ببورسعيد، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم قيام ١٢ رحلة خلال الأسبوع الواحد من مطار بورسعيد، فى إطار خطة تنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد و(القاهرة _ طابا _ مرسى علم _ شرم الشيخ).



وأشار محافظ بورسعيد خلال حديثه، أنه تم التعاون مع كبرى الشركات السياحية لتقديم خدمة مميزة للمسافرين وبأسعار مناسبة، مشيرا أن تشغيل المطار يحقق استفادة سياحية واقتصادية كبيرة، كما يحقق مطلب أبناء بورسعيد فى قيام الرحلات الداخلية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى عبر مطار بورسعيد.



وكشف اللواء عادل الغضبان، أن مطار بورسعيد سيشهد خلال الفترة القادمة آليات عمل حديثة تساهم فى تحقيق رواج سياحى للمطار ومحافظة بورسعيد، يتناسب مع الأعمال التنموية الكبرى التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.