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استطلاع للرأي يؤكد التراجع الكبير لشعبية أردوغان في تركيا

السبت 17/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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تشير نتائج استطلاع الرأي لمؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس لديه أي فرصة تقريبًا للفوز في الانتخابات القادمة.

 

كمال أوزقيراز رئيس المؤسسة قيم نتائج آخر 10 استطلاعات رأي، أجرتها المؤسسة، قائلا في تصريحات لافتة إن “أردوغان ليس لديه أي فرصة تقريبًا للفوز في الانتخابات”.

 

وأضاف أوزقيراز أنه في استطلاعات الرأي التي تم فيها مقارنة رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو بأردوغان، لاحظوا أن أكشنار كانت متقدمة على أردوغان في 3 من آخر 4 استطلاعات، وكيليتشدار أوغلو في 4 من آخر 5 استطلاعات.


 
 

وعندما تمت مقارنة نسبة تأييد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو مع الرئيس طيب أردوغان، حصل إمام أوغلو على 46.1، أما أردوغان فحصل على 44.2%.


 
 

أما عند المقارنة بين عمدة أنقرة منصور يافاش وأردوغان، حصل يافاش على 45.8 %، وأردوغان 42.7%.

 

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض حقق فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية عام 2019.

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