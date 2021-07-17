Advertisements

نوال الزغبي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى

السبت 17/يوليو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


تعرّضت النجمة الذهبية نوال الزغبي لوعكة صحيّة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وكشف الاعلامي فراس حليمي التفاصيل في تغريدة عبر تويتر.

في التفاصيل، كتب حليمي "الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير". وتابع "مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم".


وسرد أن نوال الزغبي أحيت حفلاً رغم وضعها الصّحي، وقال "لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

وختم "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".

وبدورها، طمأنت جمهورها منذ دقائق، وكتبت تغريدة جاء فحواها: ‏الحمدلله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير.

أخبار تهمك

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم

منذ ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ حوالي 6 ساعات

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

القنوات المجانية الناقلة مباراة نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز على النايل سات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من النيابة بشأن قضية الأثار الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ يوم

السجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"رئيس محكمة"

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

01:09 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

02:04 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم

05:26 م

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

05:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس